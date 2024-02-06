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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة يابانية موديل 2024 في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

ميتسوبيشي اتراج 2024
ميتسوبيشي اتراج 2024

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر، وذلك عن موديلات 2024 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ويتقدم السيارة داخل السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 وأبرز مواصفاتها الفنية.

ميتسوبيشي اتراج 2024 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 

 

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ووجود فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع دعم المكابح، وقفل مركزي للابواب، وريموت تحكم، وعدد 4 زجاج كهربائي للنوافذ.

ميتسوبيشي اتراج 2024 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 جنوط رياضية، تصميم السيدان صاحب الأربعة أبواب مع مساحة تخزين للحقيبة الخلفية، ومصابيح ضباب ثنائية، ومصابيح أمامية حادة الشكل، مع شبكة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية.

ميتسوبيشي اتراج 2024 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بمرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات داخلية تتضمن نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB، مكيف هواء، وتستمد السيارة قوتها من محرك 3 سلندر، 1200 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 76 حصان و100نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات Cvt أوتوماتيكي الأداء "دفع أمامي".

ميتسوبيشي اتراج 2024 

سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الرسمي في مصر 

 

يبلغ السعر الرسمي لـ ميتسوبيشي اتراج 2024 المقدمة بالسوق المصري نحو 740 ألف جنيه.

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