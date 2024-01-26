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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بأرخص سعر للزيرو

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

تعد ميتسوبيشي اكليبس كروس من اشهر السيارات اليابانية المطروحة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويمكن الحصول هذه النسخة بأفضل سعر الزيرو، عند شراء الفئة الأولى الارخص من فئاتها.

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ويبلغ سعر الفئة الاولى INSPORT GLX موديل 2024 نحو 1,425,000 جنيه، وبالمقارنة مع الفئة الرابعة GLX والتي يبلغ سعرها 1,620,000 جنيه، نجد أن فارق السعر نحو 195 الف جنيه، ويذكر أن هذه السيارة تقدم في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لجميع فئات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات والتجهيزات.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

 

زودت ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 8 نقلات، متصل بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات 1500 CC، ويمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، والقدرة على التسارع خلال 8.6 ثانية انطلاقًا من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024
  • طول 4545 مم.
  • عرض 1805 مم.
  • ارتفاع 1685 مم.
  • خلوص ارضي 180 مم.
  • قاعدة عجلات 2670 مم.
  • سعة خزان وقود 63 لتر.
  • 5 مقاعد.
 ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 الرسمية في مصر

 

الفئة الاولى 2024 بسعر 1,425,000 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 1,490,000 جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الرابعة 2024 بسعر 1,620,000 جنيه.

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