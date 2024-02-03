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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي شارك أوتوماتيك 2016 بأفضل سعر للمستعمل.. صور

ميتسوبيشي لانسر شارك
ميتسوبيشي لانسر شارك

حققت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى انتمائها لإصدارات العلامة التجارية اليابانية، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التجهيزات التقنية بحسب الفئات المقدمة ايضا، إلى جانب تصميمها السيدان الأقرب للرياضي والذي يفضلة الكثير من الشباب.

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وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2016 للبيع على الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 140 ألف كيلومترًا، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، وتحديث بالطلاء الخارجي.

ميتسوبيشي لانسر شارك 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي شارك التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها، مقاعد من الجلد وتشمل الأرضية، طقم إطارات جديد، وبطارية جديدة ايضا، بالاضافة إلى 4 جنوط رياضية، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي للابواب.

ميتسوبيشي لانسر شارك 

وتضم السيارة ميتسوبيشي شارك ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، إنذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وبلوتوث، ومدخل USB وAUX، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، وسبويلر خلفي رياضي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

ميتسوبيشي لانسر شارك 

وتستخدم السيارة ميتسوبيشي شارك 2016 محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 117 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 4000 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي لانسر شارك 

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2016 

 

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2016 للبيع على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر 650 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر شارك 
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