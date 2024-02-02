اركب هيونداي I10 موديل 2013 بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة هيونداي I10 موديل 2013، للبيع عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع هذه النسخة تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 192 ألف كيلومترًا، مع حالة الفبريكا بالكامل.

وتأتي السيارة ببعض الحدوش البسيطة ولكنها بصورة الفبريكا من الخارج والداخل، مع وجود رخصة سارية، وجنوط رياضية ذات مظهر هندسي انيق، بالاضافة إلى أبرز مميزهذه النسخة وهو تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار.

هيونداي I10

وتضم السيارة هيونداي I10 موديل 2013 زجاج كهربائي أمامي، مرايات جانبية كهربائية، كيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USBوAUX ومشغل اسطوانات، بالاضافة إلى ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة، قفل مركزي للابواب.

هيونداي I10

القدرات الفنية للسيارة هيونداي I10 موديل 2013

تأتي السيارة هيونداي I10 موديل 2013 بناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 86 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 155 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س في14 ثانية، وتعتبر السيارة من ابرز الاصدارات الموفرة في الوقود نسبة إلى سعتها اللترية، حيث تستهلك 5.9 لترات لكل 100 كيلومتر.

هيونداي I10

سعر هيونداي I10 موديل 2013

تباع السيارة هيونداي I10 موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 390 ألف جنيه، وذلك بعد أن ظهرت عبر احدى صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في هذا المجال.