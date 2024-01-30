هيونداي سولاريس 2016 "أوتوماتيك" .. كم سعرها ؟

قدمت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددا كبيرا من الطرازات داخل السوق المحلي، ومنها النسخة سولاريس التي اشتهرت بجانب طراز RB، حيث لم تختلف بنسبة كبيرة عنها، ولكن الثانية مازالت تقدم بشكل مستمل حتى موديلات 2024.

ظهرت السيارة هيونداي سولاريس موديل 2016 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة فدرها 160 ألف كيلومترًا، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، مع إعادة تحديث للطلاء الخارجي عدا السقف والكبوت والشنطة، وحصولها على بطارية وإطارات جديدة.

هيونداي سولاريس موديل 2016

تضم السيارة هيونداي سولاريس مشغل اسطوانات ونظام ترفيهي من 4 مكبرات، وانذار مانع للسرقة، و 4 زجاج كهربائي التحكم، وسنتر لوك لجميع الأبواب، وريموت، بالاضافة إلى فرش جلد، ومكيف هواء يدوي، وجنوط رياضية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي سولاريس موديل 2016

وتحتوي السيارة هيونداي سولاريس على 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، مع انتماء السيارة إلى عائلة السيدان، حيث تقدم منها إطلالة اخرى تعتمد على تصميم الهاتشباك.

هيونداي سولاريس موديل 2016

وتضم السيارة هيونداي سولاريس ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 107 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن متر عند 5000 دورة في الدقيقة، مع العمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي سولاريس موديل 2016

سعر هيونداي سولاريس موديل 2016

ظهرت هيونداي سولاريس التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال، بسعر 495 ألف جنيه.