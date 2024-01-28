سعر هيونداي النترا HD الرسمي في مصر .. موديل 2024

تكتسب السيارة هيونداي النترا HD شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميم السيدان الشهير، مع المساحة الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى تمتع السيارة بعدد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب الاعتمادية، حيث تعد من اشهر سيارات السيدان في مصر والتي يتم تقديمها ضمن موديلات 2024.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية.

هيونداي النترا HD

مواصفات هيونداي النترا HD موديل 2024

تضم السيارة هيونداي النترا HD فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية بعدد 2، مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، مصابيح ضباب على جانبي الصادم، حساسات ركن خلفية، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.

هيونداي النترا HD

تحتوي السيارة على 4 زجاج كهربائي، وزجاج خلفي مظلل، فتحة سقف كهربائية، نظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات، عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصانا سعة 1600 سي سي.

هيونداي النترا HD

ويبلغ عزم الدوران للسيارة هيونداي النترا HD نحو 156 نيوتن متر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه الامكانيات تحتاج السيارة 11.3 ثانية فقط وصولًا من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية في مصر

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر رسمي يصل إلى 890 الف جنيه، وذلك للفئة "هاي لاين".