أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي.. كم يبلغ سعرها ؟

تمكنت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية ميتسوبيشي، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري على مدار تاريخها العريق، وتواصل العامة التجارية من تعزيز تواجدها في مصر، بطرح مجموعة من الطرازات ومنها النسخة "ميراج" 2024 والتي تعد هي ارخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي عن فئة الـ"هاتشباك".

ويقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 الفنية بالاضافة إلى ابرز التجهيزات، وسعرها الرسمي بالسوق المصري.

ميتسوبيشي ميراج 2024

مواصفات وتجهيزات ميتسوبيشي ميراج 2024

تمتلك السيارة جنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب، مساحة تخزين خلفية مناسبة، مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية، بالاضافة إلى اضاءة نهارية، مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع تصميم الهاتشباك.

ميتسوبيشي ميراج 2024

ودعمت السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية، نظام دعم السيارة على تجاوز المرتفعات، نظام متابعة ضغط الاطارات، قفل مركزي، نظام الحماية من السرقة.

ميتسوبيشي ميراج 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي مع عدة خيارات مطروحة، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 اسطوانات، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

ميتسوبيشي ميراج 2024

السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 في مصر

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 في السوق المصري نحو 755 ألف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المقدمة محليًا.