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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأكثر مبيعا من فئتها "ميتسوبيشي اكسابندر" في الصدارة .. وهذا سعرها الرسمي

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر 2024

تصدرت النسخة ميتسوبيشي اكسابندر قائمة مبيعات سيارات الـ MPV داخل السوق المصري في العام الماضي 2023، حسبما كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، حيث وصلت مبيعات تلك الفئة إلى 1.155 سيارة، منهم 841 سيارة من طراز إكسابندر، أي بنسبة استحواذ بلغت 72.8% من إجمالية بيعات فئة MPV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 في مصر، بالإضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

مواصفات ميتسوبيشي اكسابندر 2024

 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 نوافذ كهربائية، سنتر لوك، ريموت تحكم، إنذار، نظام مانع السرقة إيموبليزر، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة مالتي فانكشن.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

وزودت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بوسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، جنوط رياضية، إضاءة LED.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

زودت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بمحرك 1500 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، بينما تقدم السيارة قوة إجمالية قدرها 104 حصان مع 141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

أحدث سعر رسمي للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 في مصر 

 

أول فئة MIDLINE أوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 1,220,000 جنيه.

ثاني فئة HL أوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 1,280,000 جنيه.

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