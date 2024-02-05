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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس C180 موديل 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2023

ظهرت السيارة مرسيدس C180 موديل 2023، للبيع على إحدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت، حيث تباع السيارة تحت مفهوم "كسر الزيرو"، بعد مسافة إجمالية قطعتها السيارة قدرها 3000 كيلومتر، بالاضافة إلى انتمائها للفئة SPORT، وتمتعها بحالة الفبريكا بالكامل.

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تجهيزات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023

 

تضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 عدد من التجهيزات ومنها، كاميرا خلفية، مقاعد كهربائية، مثبت سرعة، حساسات حركة أمامية وخلفية، فتحة سقف بانوراما، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مرايات جانبية كهربائية ضم، مقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن".

مرسيدس C180 موديل 2023 

وتحتوي السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 مقاعد كهربائية، فرش جلد، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، وبرنامج الثبات الالكتروني EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج الثبات الالكتروني ESP.

مرسيدس C180 موديل 2023 

وتضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، وجاج خلفي مظلل، وجنوط رياضية، مع مقصورة داخلية تتسم بالفخامة، إضافة إلى بصمة دخول، وانذار، مع برنامج مانع السرقة، واضاءة خارجية LED، مع تصميم انسيابي.

مرسيدس C180 موديل 2023 

يمكن للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية، حيث تمتلك محرك 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 156 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك.

سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 

ظهرت السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 للبيع على الانترنت، تحت مفهوم كسر الزيرو، بواسطة احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 4 مليون و150 الف جنيه.

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