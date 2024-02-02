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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس E200 AMG موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

مرسيدس E200 AMG
مرسيدس E200 AMG

ظهرت السيارة مرسيدس E200 AMG للبيع على الإنترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، وذلك بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريقا.

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وتعتبر السيارة مرسيدس E200 AMG من أفخم سيارات العلامة التجارية الألمانية، حيث تقدم بقدرات فنية عالية الأداء، إلى جانب إمتلاكها تصميما خارجيا من عائلة السيدان، وعددا من القدرات والتجهيزات، والتقنيات المتطورة في عالم السيارات.

 مرسيدس E200 AMG
  • طول السيارة 4935.
  • العرض الكلي للسيارة 1852 مم.
  • ارتفاع السيارة كليًا 1460 مم.
  • الارتفاع عن الارض 155 مم "الخلوص".
  • طول قاعدة العجلات 2939 مم.
  • سعة خزان الوقود 66 لتر.
  • مساحة حقيبة التخزين الخلفية 540 لتر.
 مرسيدس E200 AMG

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس E200 AMG

 

تضم مرسيدس E200 AMG محركا سعة 2000 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، و320 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 8 غيار "دفع خلفي".

 مرسيدس E200 AMG

وتصل السرعة القصوى للسيارة 240 كيلومترا في الساعة، مع مدة تسارع قدرها 7.5 ثانية، وصولًا من النقطة 0 التي تعني الثبات، إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود يقدر بـ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

 مرسيدس E200 AMG

سعر مرسيدس E200 AMG موديل 2024 

 

ظهرت السيارة مرسيدس E200 AMG التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الإنترنت، بسعر 6 ملايين جنيه.

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