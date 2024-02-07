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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي إكسباندر 2024 تباع بهذا السعر

أبعاد ميتسوبيشي
أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

شركة ميتسوبيشي تقدم العديد من طرازاتها داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك الإصدارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV، وذلك من أجل تلبية رغبات المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة ، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 ، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 

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- وسائل السلامة بـ  ميتسوبيشي إكسباندر :

 أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 

زودت سيارة  ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وإنذار ضد السرقة ، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 :

 أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 

تمتلك ميتسوبيشي إكسباندر محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعة إكسباندر القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 :

 أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 

تتوافر سيارة ميتسوبيشي إكسباندر داخل سوق السيارات المصري بطول 4475 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2775 مم .

- أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 220 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

 أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون  و 280 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 160 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .
 

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