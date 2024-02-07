ميتسوبيشي إكسباندر 2024 تباع بهذا السعر

شركة ميتسوبيشي تقدم العديد من طرازاتها داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك الإصدارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV، وذلك من أجل تلبية رغبات المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة ، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 ، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

- وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي إكسباندر :

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وإنذار ضد السرقة ، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 :

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

تمتلك ميتسوبيشي إكسباندر محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعة إكسباندر القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 :

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

تتوافر سيارة ميتسوبيشي إكسباندر داخل سوق السيارات المصري بطول 4475 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2775 مم .

- أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 220 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 280 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 160 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

