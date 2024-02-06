سيارات جديدة بالسوق المصري لا تتخطي المليون جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة متميز من طرازات السيارات الجديدة ، وذلك لإتاحتها أمام المواطنين لشراء السيارة المناسبة لهم ولاحتياجاتهم ، وارتفعت أسعار موديل 2024 بشكل غير مسبوق .

ارتفعت أسعار السيارات خلال هذه الفترة بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

1- سيات ارونا موديل 2023 :

زودت سيات ارونا بمحرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

سيات ارونا موديل 2023

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 999 ألف جنيه .

2- سوزوكى جيمنى موديل 2023 :

تمتلك سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوان يصل الي 130 نيوتن/متر، وتخرج قوة 102 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 40 لتر .

سوزوكى جيمنى موديل 2023

تتوافر سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه، بدون زيادات .

3- جيتور اكس 70 بلس موديل 2023 :

سعه خزان وقود جيتور اكس 70 بلس يصل الي 57 لتر ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان، وتصل سرعة جيتور اكس 70 بلس القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

جيتور اكس 70 بلس موديل 2023

يبلغ سعر جيتور اكس 70 بلس موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 989 ألف جنيه بدون زيادات .

4- فيات تيبو موديل 2023 :

قوة فيات تيبو موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، بها خزان وقود سعه 45 لتر، ويصل عزم دورانها الي 152 نيوتن/متر.

فيات تيبو موديل 2023

سعر سيارة فيات تيبو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 950 ألف جنيه .

5- سيتروين C3 موديل 2023 :

تحصل سيارة سيتروين C3 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 110 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتمي سيتروين C3 لفئة السيارات الكروس أوفر .

سيتروين C3 موديل 2023

تتواجد سيارة سيتروين C3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 929 ألف جنيه .

