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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة بالسوق المصري لا تتخطي المليون جنيه

سيارات جديدة بالسوق
سيارات جديدة بالسوق المصري لا تتخطي المليون جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة متميز من طرازات السيارات الجديدة ، وذلك لإتاحتها أمام المواطنين لشراء السيارة المناسبة لهم ولاحتياجاتهم ،  وارتفعت أسعار موديل 2024 بشكل غير مسبوق .

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ارتفعت أسعار السيارات خلال هذه الفترة بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

1- سيات ارونا موديل 2023 :

زودت سيات ارونا بمحرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

سيات ارونا موديل 2023

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 999 ألف جنيه .

2- سوزوكى جيمنى موديل 2023 :

تمتلك سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوان يصل الي 130 نيوتن/متر، وتخرج قوة 102 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 40 لتر .

سوزوكى جيمنى موديل 2023 

تتوافر سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه، بدون زيادات .

3- جيتور اكس 70 بلس موديل 2023 :

سعه خزان وقود جيتور اكس 70 بلس يصل الي 57 لتر ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان، وتصل سرعة جيتور اكس 70 بلس القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

جيتور اكس 70 بلس موديل 2023 

يبلغ سعر جيتور اكس 70 بلس موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 989 ألف جنيه بدون زيادات .

4- فيات تيبو موديل 2023 :

قوة فيات تيبو موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، بها خزان وقود سعه 45 لتر، ويصل عزم دورانها الي 152 نيوتن/متر.

فيات تيبو موديل 2023 

سعر سيارة فيات تيبو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 950 ألف جنيه .

5- سيتروين C3 موديل 2023 :

تحصل سيارة سيتروين C3 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 110 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتمي سيتروين C3 لفئة السيارات الكروس أوفر .

سيتروين C3 موديل 2023 

تتواجد سيارة سيتروين C3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 929 ألف جنيه .
 

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