أم جى ZS العائلية 2024 تباع بهذا السعر

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلي أن الصانع الصيني يقدم الكثير من السيارات الجديدة المناسبة بالسوق المصري من ضمنها ام جى ZS موديل 2024 ، وتنتمي ZS لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- محرك ام جى ZS موديل 2024 :
تستهلك ام جى ZS موديل 2024 من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها قوة 119 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .
- أبعاد ام جى ZS الصينية الجديدة :
تتوافر سيارة ام جى ZS داخل سوق السيارات المصري بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2585 مم .
- وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 :
تحتوي سيارة ام جى ZS موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة منها، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP .
- أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد الزيادات :
الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 989 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 9 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 29 ألف جنيه .