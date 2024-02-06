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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أم جى ZS العائلية 2024 تباع بهذا السعر

وسائل السلامة بـ
وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلي أن الصانع الصيني يقدم الكثير من السيارات الجديدة المناسبة بالسوق المصري من ضمنها  ام جى ZS موديل 2024 ، وتنتمي ZS   لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 

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- محرك ام جى ZS موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 

تستهلك ام جى ZS موديل 2024  من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها قوة 119 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

- أبعاد ام جى ZS الصينية الجديدة :

وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 

تتوافر سيارة ام جى ZS داخل سوق السيارات المصري بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2585 مم .

- وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 

تحتوي سيارة ام جى ZS موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة منها، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP .

- أسعار  ام جى ZS موديل 2024  بعد الزيادات :

وسائل السلامة بـ ام جى ZS موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة  ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 989 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 9 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 29 ألف جنيه .

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