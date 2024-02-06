سعر الفاروميو ستلفيو 2024 الـ SUV الجديدة

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها ، ومن ضمن السيارات التي تواجدت بالسوق المصري رغم زيادة الأسعار الفاروميو ستلفيو موديل 2024 ، وتنتمي ستلفيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024

- وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو :

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024

زودت سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

- محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024 :

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024

زودت سيارة الفاروميو ستلفيو بمحرك يخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 64 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتحتاج السيارة الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 280 حصان، وتصل سرعة ستلفيو القصوى الي 241 كم/ساعة ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية .

- أسعار الفاروميو ستلفيو موديل 2024 الجديدة :

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024

تظهر الفاروميو ستلفيو موديل 2024 بالسوق المصري بـ فئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات حيث تباع الفئة الأولي بسعر رسمي 2 مليون و 900 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 3 مليون و 225 ألف جنيه .