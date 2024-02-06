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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر الفاروميو ستلفيو 2024 الـ SUV الجديدة

محرك الفاروميو ستلفيو
محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها ، ومن ضمن السيارات التي تواجدت بالسوق المصري رغم زيادة الأسعار الفاروميو ستلفيو موديل 2024 ، وتنتمي ستلفيو  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024 

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- وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو :

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024 

زودت سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

- محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024 :

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024 

زودت سيارة الفاروميو ستلفيو بمحرك يخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 64 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتحتاج السيارة الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 280 حصان، وتصل سرعة ستلفيو القصوى الي 241 كم/ساعة ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية .

- أسعار الفاروميو ستلفيو موديل 2024 الجديدة :

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2024 

تظهر الفاروميو ستلفيو موديل 2024 بالسوق المصري بـ فئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات حيث تباع الفئة الأولي بسعر رسمي 2 مليون و 900 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 3 مليون و 225 ألف جنيه .

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