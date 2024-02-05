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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم الزيادات.. سيارات عائلية 2024 بالسعر الرسمي بمصر

رغم الزيادات ..سيارات
رغم الزيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسعر الرسمي بمصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة الي السيارات العائلية الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وجاءه هذه السيارات بالسوق المحلي بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك من اجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية بتكنولوجيات متطورة .

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1- شانجان يونى تى موديل 2024 :

تحصل سيارة شانجان يونى تى علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وبها قوة 177 حصان .

شانجان يونى تى موديل 2024

- أسعار شانجان يونى تى موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي مليون و 200 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 290 ألف جنيه ، بدون زيادات .

2- شيرى تيجو 8 برو  موديل 2024 :

عزم دوران شيرى تيجو 8 برو العائلية يصل الي 290 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 الجديدة

- أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 سعرها يصل الي مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

3- جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

تستمد جيلي اوكافانجو قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها قوة 190 حصان، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 60 لتر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية .

 جيلي اوكافانجو موديل 2024 

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 الجديدة بمصر :

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الرسمي الي مليون و 513 ألف جنيه .

4- كيا سبورتاج موديل 2024 :

قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024  تصل الي 180 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 265 نيوتن/متر .

أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الجديدة

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الجديدة :

تتراوح أسعار كيا سبورتاج موديل 2024  الرسمية من مليون و 979 ألف جنيه، وتصل الي 2 مليون و 189 ألف جنيه .

5- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

سعه خزان وقود تويوتا فورتشنر يصل الي 80 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 245 نيوتن /متر، وبها محرك سعه 2700 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 163 حصان .

 تويوتا فورتشنر موديل 2024

- أسعار  تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

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