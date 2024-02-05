رغم الزيادات.. سيارات عائلية 2024 بالسعر الرسمي بمصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة الي السيارات العائلية الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وجاءه هذه السيارات بالسوق المحلي بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك من اجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية بتكنولوجيات متطورة .

1- شانجان يونى تى موديل 2024 :

تحصل سيارة شانجان يونى تى علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وبها قوة 177 حصان .

شانجان يونى تى موديل 2024

- أسعار شانجان يونى تى موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي مليون و 200 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 290 ألف جنيه ، بدون زيادات .

2- شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 :

عزم دوران شيرى تيجو 8 برو العائلية يصل الي 290 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 الجديدة

- أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 سعرها يصل الي مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

3- جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

تستمد جيلي اوكافانجو قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها قوة 190 حصان، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 60 لتر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية .

جيلي اوكافانجو موديل 2024

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 الجديدة بمصر :

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الرسمي الي مليون و 513 ألف جنيه .

4- كيا سبورتاج موديل 2024 :

قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تصل الي 180 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 265 نيوتن/متر .

أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الجديدة

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الجديدة :

تتراوح أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمية من مليون و 979 ألف جنيه، وتصل الي 2 مليون و 189 ألف جنيه .

5- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

سعه خزان وقود تويوتا فورتشنر يصل الي 80 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 245 نيوتن /متر، وبها محرك سعه 2700 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 163 حصان .

تويوتا فورتشنر موديل 2024

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .