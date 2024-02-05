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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أودي Q7 الـSUV موديل 2025 الجديدة

سعر أودي Q7 الـ SUV
سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي Q7 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر أودي Q7  بتصميم متميز وعصري .

سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة 

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- أبعاد أودي Q7 الـ SUV الجديدة :

سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة 

تأتي سيارة أودي Q7 داخل سوق السيارات بطول 5063 مم، وعرض 2212 مم، وارتفاع 1741 مم .

- مواصفات أودي Q7 الـ SUV الجديدة :

سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة 

زودت سيارة  أودي Q7 الـ SUV الجديدة  بالعديد من المميزات منها، اضاءة أمامية، وشبكة مبرد،  ومئزر أمامي، وفتحات تهوية، وبها تصميم جديد للمصابيح الخلفية، ومساعد الركن عن بعد المعتمد على الكاميرات والرادار ومستشعرات بالموجات فوق الصوتية، ومحذر مسافة الأمان، ومساعد المرور المتقاطع، بها قمرة قيادة افتراضية Virtual Cockpit.

- محرك أودي Q7 الـ SUV الجديدة :

سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة 

زودت سيارة أودي Q7 الـ SUV الجديدة بمحرك يخرج قوة 170 كيلووات، أي ما يعادل 231 حصان، وتصل هذه القوة الي 373 كيلووات، أي ما يعادل 507 حصان.

وتصل سرعة أودي Q7 الـ SUV الجديدة القصوى الي 250 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.1 ثانية .

- سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة :

سعر أودي Q7 الـ SUV الجديدة 

تباع سيارة أودي Q7 الـ SUV الجديدة بسعر 79.300 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليون و 644 ألف جنيه مصري تقريباً .
 

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