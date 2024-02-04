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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في ظل الزيادات.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك في ظل الزيادات بـ 400 ألف جنيه مصري

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من الطرازات المطروحة للبيع ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبناء عليه ارتفعت جميع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 .

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- هيونداي جيتز موديل 2011 :

زودت سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 بمحرك سعه 1600 سي سي ،وتعرض للبيع باللون الأحمر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت جيتز من قطع مسافة تصل الي 150 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، بها رخصة سارية .

هيونداي جيتز موديل 2011

سعر هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- جيب جراند موديل 2000 :

تعمل جيب جراند موديل 2000 بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 500 ألف/كم، وبها محرك سعه 3000 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف ، وبها دهانات خارجية .

جيب جراند موديل 2000 

يبلغ سعر سيارة جيب جراند موديل 2000 بسوق المستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- بي إم دبليو 316i موديل 1998 :

تمكنت بي إم دبليو 316i موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 316i موديل 1998

تباع سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1998 بسوق السيارات المصري بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

- سكودا أوكتافيا موديل 1998 :

تنقل قوة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت أوكتافيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تتواجد سكودا أوكتافيا موديل 1998 بالسوق المصري بسعر 360 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- بيجو 307 موديل 2006 ستيشن  :

تنتمي بيجو 307 موديل 2006 لفئة السيارات العائلية ، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت 307 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بيجو 307 موديل 2006 ستيشن 

يصل سعر بيجو 307 موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

الطرازات المطروحة للبيع قطاع صناعة السيارات السيارات الجديدة موديل 2024 هيونداي جيتز جيب جراند موديل 2000 بيجو 307 موديل 2006 ستيشن

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