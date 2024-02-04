في ظل الزيادات.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من الطرازات المطروحة للبيع ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبناء عليه ارتفعت جميع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 .

- هيونداي جيتز موديل 2011 :

زودت سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 بمحرك سعه 1600 سي سي ،وتعرض للبيع باللون الأحمر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت جيتز من قطع مسافة تصل الي 150 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، بها رخصة سارية .

هيونداي جيتز موديل 2011

سعر هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- جيب جراند موديل 2000 :

تعمل جيب جراند موديل 2000 بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 500 ألف/كم، وبها محرك سعه 3000 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف ، وبها دهانات خارجية .

جيب جراند موديل 2000

يبلغ سعر سيارة جيب جراند موديل 2000 بسوق المستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- بي إم دبليو 316i موديل 1998 :

تمكنت بي إم دبليو 316i موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 316i موديل 1998

تباع سيارة بي إم دبليو 316i موديل 1998 بسوق السيارات المصري بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

- سكودا أوكتافيا موديل 1998 :

تنقل قوة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت أوكتافيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تتواجد سكودا أوكتافيا موديل 1998 بالسوق المصري بسعر 360 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- بيجو 307 موديل 2006 ستيشن :

تنتمي بيجو 307 موديل 2006 لفئة السيارات العائلية ، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت 307 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بيجو 307 موديل 2006 ستيشن

يصل سعر بيجو 307 موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .