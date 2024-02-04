إكسييد Exeed LX C-DM الكهربائية بـ 650 ألف جنيه

كشفت شركة إكسييد عن سياراتها الجديدة إكسييد Exeed LX C-DM ، وتنتمي إكسييد Exeed LX C-DM الجديدة لفئة السيارات الكروس أوفر ، بالإضافة الي ان شركة إكسييد تندرج تحت مجموعة شيري الصينية للسيارات.

سعر إكسييد Exeed LX C-DM الجديدة

- محرك إكسييد Exeed LX C-DM :

زودت سيارة إكسييد Exeed LX C-DM بالعديد من المميزات الحديثة منها، نظام هجين إضافي جديد، وتنتج قوة 326 حصان، ويمكن لسيارة إكسييد ان تقوم بقطع مدي سير كهربائي يصل الي 80 كيلومتر/ساعة، ويصل مداها الإجمالي إلي 1000 كيلومتر/ساعة .

سعر إكسييد Exeed LX C-DM الجديدة

وبالتالي يتوافر بداخل إكسييد Exeed LX C-DM محرك سعه 1500سي سي ، بجانب محركين كهربائيين ، وتخرج السيارة عزم دوران يصل الي 545 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها بطارية تخرج قوة 19.27 كيلووات/ساعة ، وبالتالي يتم شحن السيارة من 30 % الي 80 % في مدة 25 دقيقة .

- مواصفات إكسييد Exeed LX C-DM الكهربائية :

تحتوي سيارة إكسييد Exeed LX C-DM الكهربائية علي العديد من المميزات منها، واجهة أمامية بـ أربعة مصابيح LED، وشريط أسود، وبها فتحات هواء كبيرة متقاطعة، وحواف فضية، وقنوات جانبية، وبها مصابيح خلفية كاملة العرض، وأطراف عادم مربعة مزدوجة، وبها ناشر هواء وجناح لتعزيز المظهر الرياضي، بجانب شبكة بدون إطار.

- سعر إكسييد Exeed LX C-DM الجديدة :

تباع الفئة الأولي من إكسييد Exeed LX C-DM الكروس أوفر الجديدة بسعر 129800 ، أي ما يعادل 562 ألف جنيه مصري تقريباً .

سعر إكسييد Exeed LX C-DM الجديدة

الفئة الثانية من سيارة إكسييد Exeed LX C-DM تباع بسعر 149800 ألف يوان، أي ما يعادل 648 ألف جنيه مصري تقريباً .