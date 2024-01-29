سيارات اقتصادية بـ 150 ألف جنيه.. صور

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، بالإضافة الي اقبال المواطنين علي سوق المستعمل بشكل غير مسبوق نتيجة توافر جميع طرازات السيارات به ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، ومساعدتهم في اختيار السيارة الأمثل لهم .

- دايهاتسو ميرا موديل 1998 :

زودت دايهاتسو ميرا موديل 1998 بمحرك سعه 800 سي سي ، وتباع باللون الفضي، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت ميرا من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو ميرا موديل 1998

سعر سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1998 داخل سوق السيارات يصل الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- بروتون ويرا موديل 2000 :

تمكنت بروتون ويرا موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

بروتون ويرا موديل 2000

يبلغ سعر بروتون ويرا موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سوزوكي ماروتي موديل 1997 :

متصل بسيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأزرق، وتحصل ماروتي علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ماروتي موديل 1997

تباع سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- رينو 5 موديل 1987 :

تنتمي رينو 5 موديل 1987 لفئة السيارات الهاتشباك ، وتنقل قوة رينو 5 من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

رينو 5 موديل 1987

تأتي سيارة رينو 5 موديل 1987 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

- سكودا فيفوريت موديل 1994 :

تباع سكودا فيفوريت موديل 1994 باللون الكحلي ، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيفوريت موديل 1994

تتوافر سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وتصميمها الخارجي .