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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات اقتصادية بـ 150 ألف جنيه.. صور

سيارات اقتصادية
سيارات اقتصادية بـ 150 ألف جنيه | تعرف عليهم

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، بالإضافة الي اقبال المواطنين علي سوق المستعمل بشكل غير مسبوق نتيجة توافر جميع طرازات السيارات به ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، ومساعدتهم في اختيار السيارة الأمثل لهم .

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- دايهاتسو ميرا موديل 1998 :

زودت دايهاتسو ميرا موديل 1998 بمحرك سعه 800 سي سي ، وتباع باللون الفضي، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت ميرا من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو ميرا موديل 1998 

سعر سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1998 داخل سوق السيارات يصل الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- بروتون ويرا موديل 2000 :

تمكنت بروتون ويرا موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 بروتون ويرا موديل 2000 

يبلغ سعر  بروتون ويرا موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سوزوكي ماروتي موديل 1997 :

متصل بسيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأزرق، وتحصل ماروتي علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ماروتي موديل 1997

تباع سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- رينو 5 موديل 1987 :

تنتمي رينو 5 موديل 1987 لفئة السيارات الهاتشباك ، وتنقل قوة رينو 5 من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

رينو 5 موديل 1987

تأتي سيارة رينو 5 موديل 1987 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

- سكودا فيفوريت موديل 1994 :

تباع سكودا فيفوريت موديل 1994 باللون الكحلي ، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 سكودا فيفوريت موديل 1994

تتوافر سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وتصميمها الخارجي .

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