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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تدل تلف قواطيش بطارية السيارة| تعرف عليها

علامات تدل تلف قواطيش
علامات تدل تلف قواطيش بطارية السيارة

البطارية من أهم الأجزاء الكهربائية بالسيارات ، وذلك لان السيارة تعتمد علي البطارية في عملية التشغيل والحركة، وتعمل البطارية علي إمداد جميع الأجزاء الكهربائية في السيارة بالطاقة اللازمة للعمل.

علامات تدل تلف قواطيش بطارية السيارة

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تعمل البطارية علي إمداد منظومة السيارة بالكهرباء الازمة من أجل تشغيل مختلف أجهزتها، وتقوم بـ مد الدينامو بالطاقة التي تعمل علي تدوير المحرك .

علامات تدل تلف قواطيش بطارية السيارة

وتعمل البطارية من خلال توصيلها بالقطبين الموجب والسالب "القواطيش"، حيث تمثل القواطيش الرابط الأساسي بين البطارية ومختلف أجزاء المنظومة الكهربائية الأخرى.

علامات تدل تلف قواطيش بطارية السيارة

تتأثر أقطاب السيارة ببعض العوامل التي يمكن أن تتلفها وتعيق مسار وصول الطاقة لمكونات السيارة الأخرى ، فعند ركن السيارة لفترات طولة بدون عمل يتكون رواسب علي الأقطاب وذلك يمنع وصول الكهرباء وتعمل علي أضعاف الكثير من أجزاء السيارة منها ضعف إضاءة المصابيح ، بالإضافة الي صعوبة تدوير المحرك.

علامات تدل تلف قواطيش بطارية السيارة

تشير الأملاح أيضًا لوجود شرخ بين جسم البطارية وأحد الأقطاب مما يؤدي لتكونها باستمرار حتى بعض التنظيف، وهذه المشاكل تستلزم تغيير القواطيش لعمل البطارية بشكل سليم ، ومن أجل توفير الطاقة للمنظومة الكهربائية بالشكل المناسب .

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