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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري

سيارات مستعملة بـ
سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالعديد من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها ، بالإضافة إلى أن هذه الإصدارات تتميز بسهلة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة ، وتواجده تلك السيارات بعد زيادة الطلب على السيارات المستعملة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع .

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- دايهاتسو شاريد موديل 2007 :

تمكنت دايهاتسو شاريد موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو شاريد موديل 2007 

تباع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 2007 بسوق المستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- رينو كليو موديل 2003 :

تعرض رينو كليو موديل 2003 للبيع باللون الأحمر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتحصل رينو كليو علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت كليو من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

رينو كليو موديل 2003 

تتوافر سيارة رينو كليو موديل 2003 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- اسبيرانزا ايه 113 موديل 2010 :

تستمد اسبيرانزا ايه 113 موديل 2010 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت اسبيرانزا ايه 113 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، لا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رينو كليو موديل 2003 

سعر اسبيرانزا ايه 113 موديل 2010  بسوق المستعمل يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .

- فورد ka موديل 1997 :

تنتمي  فورد ka موديل 1997 لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ن وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 899 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

فورد ka موديل 1997

يبلغ سعر  فورد ka موديل 1997 داخل سوق السيارات 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- فولكس فاجن بيتل موديل 1975 :

تصل قوة  فولكس فاجن بيتل موديل 1975 من المحرك الي العجلات عرب ناقل حركة مانيوال، تباع باللون الأصفر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت  فولكس فاجن بيتل من قطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم ، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

فولكس فاجن بيتل موديل 1975

تأتي سيارة  فولكس فاجن بيتل موديل 1975 داخل سوق المستعمل بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

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