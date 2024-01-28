سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالعديد من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها ، بالإضافة إلى أن هذه الإصدارات تتميز بسهلة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة ، وتواجده تلك السيارات بعد زيادة الطلب على السيارات المستعملة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع .

- دايهاتسو شاريد موديل 2007 :

تمكنت دايهاتسو شاريد موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو شاريد موديل 2007

تباع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 2007 بسوق المستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- رينو كليو موديل 2003 :

تعرض رينو كليو موديل 2003 للبيع باللون الأحمر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتحصل رينو كليو علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت كليو من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

رينو كليو موديل 2003

تتوافر سيارة رينو كليو موديل 2003 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- اسبيرانزا ايه 113 موديل 2010 :

تستمد اسبيرانزا ايه 113 موديل 2010 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت اسبيرانزا ايه 113 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، لا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رينو كليو موديل 2003

سعر اسبيرانزا ايه 113 موديل 2010 بسوق المستعمل يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .

- فورد ka موديل 1997 :

تنتمي فورد ka موديل 1997 لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ن وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 899 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

فورد ka موديل 1997

يبلغ سعر فورد ka موديل 1997 داخل سوق السيارات 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- فولكس فاجن بيتل موديل 1975 :

تصل قوة فولكس فاجن بيتل موديل 1975 من المحرك الي العجلات عرب ناقل حركة مانيوال، تباع باللون الأصفر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت فولكس فاجن بيتل من قطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم ، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

فولكس فاجن بيتل موديل 1975

تأتي سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1975 داخل سوق المستعمل بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .