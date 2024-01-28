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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين جاك J7 وMG6 موديل 2024 في مصر.. صور

مقارنة بين جاك J7
مقارنة بين جاك J7 و MG6 موديل 2024 بمصر

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من طرازات السيارات الصينية التي تنتمي لفئة السيارات السيدان ، بعد إقبال المواطنين المصريين علي شراء هذه السيارات لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيا حديثة ومن ضمن هذه السيارات سيارة جاك J7 و MG6 موديل 2024 .

- أبعاد جاك J7 موديل 2024 :

 جاك J7 موديل 2024

تأتي سيارة جاك J7 موديل 2024 السيدان داخل سوق السيارات بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2760 مم .

- محرك جاك J7 موديل 2024 :

تخرج سيارة جاك J7 موديل 2024 عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT ، ويصل خزان وقودها الي 55 لتر .

- أسعار جاك J7 موديل 2024 الجديدة :

 جاك J7 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل إلى مليون و 179 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل إلى مليون و 229 ألف جنيه.

- أبعاد ام جى 6 موديل 2024 :

 جاك J7 موديل 2024

تتوافر سيارة  ام جى 6 موديل 2024  داخل سوق السيارات المصري بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2715 مم .

- محرك  ام جى 6 موديل 2024 :

تحصل  ام جى 6 موديل 2024  علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 169 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر.

- أسعار  ام جى 6 موديل 2024 الجديدة :

 جاك J7 موديل 2024

الفئة الأولي من  ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من  ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 174 ألف جنيه بدون زيادات .

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