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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم أجزائها.. تعرّف متى يتم تغيير مساعدين السيارة | تفاصيل

مساعدين السيارة
مساعدين السيارة يتم تغييرها في هذه الحالات

السيارات تتكون من العديد من الأجزاء الهامة ومن ضمنها مساعدين السيارة التي تعتبر من أهم أجزاء السيارة ، بالإضافة إلي أن المساعدين هي المسئولة عن تلقي وامتصاص الصدمات الناتجة من تحرك السيارة علي الطرق غير الممهدة او علي المطبات ، وذلك من أجل توفر اكبر قدر من الراحة للركاب بجانب ثبات السيارة .

 مساعدين السيارة يتم تغييرها في هذه الحالات

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مساعدين السيارة من الأجزاء الهامة التي يمتلكها نظام التعليق الخاص بالسيارات ، وذلك بسبب أهمية المساعدين في توفير أمان للركاب بسبب قدرة المساعدين علي عمل ثبات واتزان للسيارة اثناء السير علي الطرق .

 مساعدين السيارة يتم تغييرها في هذه الحالات

- يعرض موقع صدى البلد أعراض تلف مساعدين السيارة :

 مساعدين السيارة يتم تغييرها في هذه الحالات

1- عدم القدرة علي التحكم بالسيارة اثناء اجراء المناورات .

2- عند الضغط علي الفرامل بالسرعات العالية يتم زيادة مسافة الضغط .

3- إطارات السيارة يتم تأكلها بشكل أسرع وغير مستوي.

4- وجود تسريب للزيت أسفل السيارة .

5- سماع صوت طقطقة عند السير علي الطرق الغير ممهدة .

6- يقل ثبات السيارة عند المنعطفات بسبب التصاق السيارة علي الطريق .

7- الشعور باهتزاز مقود السيارة .

 

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