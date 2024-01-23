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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة مناسبة للجميع بـ90 ألف جنيه

سيارات مستعملة مناسبة
سيارات مستعملة مناسبة للجميع بـ 90 ألف جنيه

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من إصدارات السيارات المستعملة، وتوافره تلك السيارات بعد زيادة اقبال المواطنين علي شراءها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، وجاء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات .

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1- سكودا فيليشيا موديل 1995 :

سكودا فيليشيا موديل 1995 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سكودا فيليشيا موديل 1995

تباع سكودا فيليشيا موديل 1995 داخل سوق السيارات بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- مازدا 323 موديل 1982 :

تنقل قوة مازدا 323 موديل 1982 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة شهرين ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

 مازدا 323 موديل 1982

تتوافر مازدا 323 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري بسعر 85 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- هوندا أكورد موديل 1983 :

تحصل هوندا أكورد موديل 1983 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت هوندا أكورد من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا أكورد موديل 1983

سعر سيارة هوندا أكورد موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- سوزوكي ماروتي موديل 1994 :

تمكنت سوزوكي ماروتي موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 299 ألف/كم، بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 800 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ماروتي موديل 1994

يبلغ سعر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1994 داخل سوق السيارات 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- سيات أبيزا موديل 1993 :

تباع سيات أبيزا موديل 1993 باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، وبها دهانات خارجة .

 سيات أبيزا موديل 1993

تتواجد سيارة سيات أبيزا موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

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