سيارات مستعملة مناسبة للجميع بـ90 ألف جنيه

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من إصدارات السيارات المستعملة، وتوافره تلك السيارات بعد زيادة اقبال المواطنين علي شراءها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، وجاء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات .

1- سكودا فيليشيا موديل 1995 :

سكودا فيليشيا موديل 1995 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سكودا فيليشيا موديل 1995

تباع سكودا فيليشيا موديل 1995 داخل سوق السيارات بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- مازدا 323 موديل 1982 :

تنقل قوة مازدا 323 موديل 1982 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة شهرين ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

مازدا 323 موديل 1982

تتوافر مازدا 323 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري بسعر 85 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- هوندا أكورد موديل 1983 :

تحصل هوندا أكورد موديل 1983 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت هوندا أكورد من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا أكورد موديل 1983

سعر سيارة هوندا أكورد موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- سوزوكي ماروتي موديل 1994 :

تمكنت سوزوكي ماروتي موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 299 ألف/كم، بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 800 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ماروتي موديل 1994

يبلغ سعر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1994 داخل سوق السيارات 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- سيات أبيزا موديل 1993 :

تباع سيات أبيزا موديل 1993 باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، وبها دهانات خارجة .

سيات أبيزا موديل 1993

تتواجد سيارة سيات أبيزا موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

