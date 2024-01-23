فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية تباع بهذا السعر

أعلنت شركة فولفو التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن طرازها فولفو EX90 الكهربائية الجديدة، وتنتمي فولفو EX90 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر EX90 بتصميم جديد ومميز .

محرك فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية

- محرك فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية :

محرك فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية

تحصل سيارة فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية علي قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 517 حصان، وبها بطارية سعه 111 كيلووات/ساعة، وبالتالي يمكنها قطع مدي سير يصل الي 600 كم/ساعة ، ويصل طول السيارة الجديدة من فولفو الي 5.04 متر .

- مواصفات فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية :

محرك فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية

زودت سيارة فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية بـ باقة مميزة من التجهيزات الحديثة منها ، شاشة لعرض محيط السيارة 360 درجة، وبها خمس وحدات رادار ، و 8 كاميرات، و16 حساس بالموجات فوق الصوتية، وحساس Lidar مدمج في خط السقف لتوفير مدى رؤية يصل إلى 250 متر ، وبها إضاءة محيطة، ونظام صوت فائق، وشاشة Head-up، وبها عجلة قيادة رياضية ، ووظيفة تدليك بالمقاعد، وعجلات مقاس 21 بوصة.

- سعر فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية الجديدة :

محرك فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية

سعر سيارة فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية يصل الي 83.700 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليون و 815 ألف جنيه مصري تقريباً .