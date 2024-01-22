سيارات كروس أوفر بالزيادات خلال 2024 | صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الكروس اوفر التي يبحث عنها اغلب المواطنين لتساعدهم علي التحرك بالطرق الغير ممهدة، وبفضل امتلاكها للعديد من التكنولوجيات الحديثة .

ومن أبرز السيارات الكروس أوفر المطروحة بالسوق المصري خلال 2024

1- سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 :

تحتوي سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 تباع بسعر 959 ألف جنيه، بالزيادات.

الفئة الثانية من سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 59 ألف جنيه، بالزيادات.

2- شيرى تيجو 3 موديل 2023 :

عزم دوران شيرى تيجو 3 موديل 2023 يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها قوة 125 حصان، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيرى تيجو 3 موديل 2023

تتوافر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 بفئة واحدة يصل سعرها بعد الزيادات الي 615 ألف جنيه .

3- كاي ي X3 موديل 2023 :

قوة كاي ي X3 موديل 2023 تصل الي 114 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل عزم دوران كاي ي X3 الي 143 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

كاي ي X3 موديل 2023

تباع سيارة كاي ي X3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بفئتين الأولي يصل سعرها الي 825 ألف جنيه، بالزيادات ، والفئة الثانية سعرها الجديد يصل الي 850 ألف جنيه .

4- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

تنقل قوة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها قوة 103 حصان .

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تباع بسعر 779 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 799 ألف جنيه .

5- ساوايست DX3 موديل 2023 :

سعه خزان وقود ساوايست DX3 موديل 2023 يصل الي 45 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو.

ساوايست DX3 موديل 2023

ساوايست DX3 موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها الجديد 575 ألف جنيه .