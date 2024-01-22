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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وأنت في بيتك| كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

كيف يمكن استخراج
كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خدماتها الجديدة من اجل تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك من اجل تسهيل المعاملات المرورية علي المواطنين .

كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

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وبالتالي يمكن استخراج بدل تالف رخصة القيادة من خلال التقديم عليها علي بوابة مرور مصر ، ويمكن أيضا الحصول علي بعض تلك الخدمات دون الحاجة للذهاب للمرور.

كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات يمكنك من خلالها الحصول علي بدل تالف لرخصة القيادة :

كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

1- للاستفادة من الخدمات الإلكترونية يجب ان تكون رخصة القيادة "مطورة" .

2- يجب ان تكون الرخصة سارية ، ويجب تقديم الرخصة وليس تصريح .

- المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لـ رخصة القيادة :

1- تقديم الرخصة التالفة بإدارة المرور .

2- الحصول علي شهادة براءة ذمة سارية " شهادة مخالفات " .

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