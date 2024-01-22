مناسبة للبنات.. شيفروليه سبارك هاتشباك بسعر مغر

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد زيادة أقبال المواطنين علي سوق السيارات المستعمل لما يتواجد ه من مميزات منها توافر قطع غيار السيارات المستعملة بسهلة ، بالإضافة الي إمكانه بيع السيارة مرة اخري دون عناء او مشقة .

محرك شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012

- مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2012 :

محرك شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012

زودت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية، وشبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وبها مصابيح ضباب امامية، وتمتلك 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها مرايات جانية باللون الأسود ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012 :

محرك شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012

قوة شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012 تصل من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت سبارك الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

- أسعار شيفروليه سبارك موديل 2012 :

محرك شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012

تباع سيارة شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .