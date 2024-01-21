سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين المصريين في اقتناءها ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بسبب الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

1- رينو كليو موديل 2005 :

تحصل رينو كليو موديل 2005 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو كليو موديل 2005

تتوافر سيارة رينو كليو موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- جيب شيروكي موديل 1996 :

تمكنت جيب شيروكي موديل 1996 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 3000 سي سي ، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

جيب شيروكي موديل 1996

سعر سيارة جيب شيروكي موديل 1996 داخل سوق السيارات يصل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- دايو نوبيرا 2 موديل 2002 :

تعرض سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2002 للبيع باللون البيج ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت دايو نوبيرا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو نوبيرا 2 موديل 2002

تتواجد سيارة دايو نوبيرا موديل 2002 داخل سوق السيارات بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي .

4- اسبيرانزا A516 موديل 2007 :

تستمد سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

اسبيرانزا A516 موديل 2007

سعر سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 يصل داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- بي إم دبليو 316 موديل 1990 :

تنقل قوة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1990 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، لا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بي إم دبليو 316 موديل 1990

يبلغ سعر بي إم دبليو 316 موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

