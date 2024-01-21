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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه

تعرف عليهم.. سيارات
تعرف عليهم.. سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين المصريين في اقتناءها ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بسبب الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

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1- رينو كليو موديل 2005 :

تحصل رينو كليو موديل 2005 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 رينو كليو موديل 2005

تتوافر سيارة رينو كليو موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- جيب شيروكي موديل 1996 :

تمكنت جيب شيروكي موديل 1996 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 3000 سي سي ، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

جيب شيروكي موديل 1996

سعر سيارة جيب شيروكي موديل 1996 داخل سوق السيارات يصل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- دايو نوبيرا 2 موديل 2002 :

تعرض سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2002 للبيع باللون البيج ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت دايو نوبيرا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 دايو نوبيرا 2 موديل 2002

تتواجد سيارة دايو نوبيرا موديل 2002 داخل سوق السيارات بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي .

4- اسبيرانزا A516 موديل 2007 :

تستمد سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

اسبيرانزا A516 موديل 2007

سعر سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 يصل داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- بي إم دبليو 316 موديل 1990 :

تنقل قوة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1990 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، لا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بي إم دبليو 316 موديل 1990

يبلغ سعر بي إم دبليو 316 موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .
 

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