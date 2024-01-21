حافظ على سيارتك.. أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة من أهم أجزاء السيارة ولك لأنه هو المسؤول عن نقل الحركة من محرك السيارة إلى وحدة الدفع، ويتكون ناقل الحركة من العديد من التروس، وذلك من أجل تغيير السرعات أثناء القيادة بشكل أوتوماتيك.

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

وبالتالي يجب العناية والاهتمام بناقل الحركة ، وذلك لأنه أبرز الأجزاء الهامة المسؤولة عن عمل محرك السيارة بكفاءة وطاقة عالية.

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

- يعرض موقع صدى البلد أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك :

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

1- الشعور بثقل بالسيارة :

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

تلف ناقل الحركة يصدر عنه ضعف في عزم دوران السيارة ، حيث يعد ضعف عزم السيارة من احد الأسباب التي تدل علي تلف ناقل الحركة ، ويظهر ذلك الضعف عند التنقل بين سرعات السيارة .

2- اضاءة Check Engine :

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

في حالة اضاءة لمبة الأعطال بالسيارة Check Engine يكون السبب حدوث عطل بناقل الحركة الخاص بالسيارة .

3- حدوث تسريب بالزيت :

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

الزيت هو المسؤول عن تقليل الاحتكاك وضبط نظام ناقل الحركة عند ارتفاع درجة حرارته، وبالتالي عند وجود تسرب بزيت ناقل الحركة يجب التوقف علي الفر والذهاب الي اقرب مركز صيانة .

4- التنقل بين السرعات بصعوبة :

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

في حالة عدم قدرة السيارة على التغيير بين السرعات فيكون السبب وراء ذلك تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك .

5- صدور صوت طقطقة :

أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

عند صدور صوت صفير أو طقطقة يخرج من السيارة فيكون السبب وراء ذلك تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك.