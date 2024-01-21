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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جيتور X70 موديل 2024 بالسوق المصري

محرك جيتور X70 الـ
محرك جيتور X70 الـ SUV موديل 2024

يطرح الصانع الصيني الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري، وذلك من اجل تلبية احتجاجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تحتوي علي جميع التكنولوجيات المتطورة ومن ضمن هذه السيارات  جيتور X70 موديل 2024 ، وتنتمي X70  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك جيتور X70 الـ SUV موديل 2024

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- أبعاد  جيتور X70 موديل 2024  :

محرك جيتور X70 الـ SUV موديل 2024

توافر سيارة  جيتور X70 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4720 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1710 مم .

- محرك جيتور X70 الـ SUV موديل 2024 :

محرك جيتور X70 الـ SUV موديل 2024

عزم دوران جيتور X70 موديل 2024 الجديدة يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقد سعه 55 لتر، وتصل سرعة جيتور X70 القصوي الي 180 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 147 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10 ثواني .

- سعر جيتور X70 موديل 2024 الجديدة :

محرك جيتور X70 الـ SUV موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الجديدة تباع بسعر مليون و 89 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد إلي مليون و 159 ألف جنيه .

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