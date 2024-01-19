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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون زيادات.. سيارات SUV موديل 2024 بالسوق المصري

بدون زيادات| سيارات
بدون زيادات| سيارات SUV موديل 2024 ..تعرف عليهم

يبحث عدد من المواطنين داخل سوق السيارات عن طرازات سيارات عائلية وذلك لتساعدهم على التنقل بـ عائلاتهم والذهاب الى أعمالهم ، وتواجدت هذه الإصدارات داخل السوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل مبالغ فيه .

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ومن ضمن السيارات العائلية المتوافرة بالسوق المصري موديل 2024 رينو اوسترال، وسيتروين C5 اير كروس، واوبل جراند لاند، وسوبارو اكس فى كروس تريك، وكيا سبورتاج.

- رينو اوسترال موديل 2024 :

سعر رينو اوسترال موديل 2024 الجديد 

تحصل رينو اوسترال موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الى 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصانا، وتصل سعة خزان وقود رينو اوسترال الى 55 لترا .

- سعر رينو اوسترال موديل 2024 الجديد :

تتراوح أسعار رينو اوسترال موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري من مليون و750 ألف جنيه، إلى 2 مليون و60 ألف جنيه، وبدون زيادات .

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

سيتروين C5 اير كروس  موديل 2024

عزم دوران سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل الى 240 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية من وضع السكون، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 165 حصانا.

- أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و699 ألف جنيه، بدون زيادات.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الى مليون و864 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها الجديد مليون و939 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها يصل الى 2 مليون و69 الف جنيه ، بدون زيادات .

- اوبل جراند لاند موديل 2024 :

اوبل جراند لاند موديل 2024

سرعة اوبل جراند لاند موديل 2024 القصوى تصل الي 201 كم/ساعة، وتخرج قوة تصل الي 163 حصانا، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 53 لترا ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو .

- سعر اوبل جراند لاند موديل 2024 الجديد :

الفئة الأولى من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تتوافر للبيع بسعر مليون و699 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تتوافر للبيع بسعر مليون و799 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تتوافر للبيع بسعر 2 مليون و99 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 :

سعر سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 الجديد

قوة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 تصل 156 حصانا، وتستمد قوتها من محرك 2000 سي سي ، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لترا، وتنتج عزم دوران يصل الى 196 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- سعر سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 الجديد :

تتوافر سيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و100 ألف جنيه، بدون زيادات .

- كيا سبورتاج موديل 2024 :

كيا سبورتاج موديل 2024

خزان وقود كيا سبورتاج موديل 2024 تصل سعته الى 54 لترا، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 180 حصانا، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر .

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الجديدة:

الفئة الأولى سعرها مليون و709 آلاف جنيه .

الفئة الثانية سعرها مليون و829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها مليون و979 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها مليون و999 ألف جنيه .

الفئة الخامسة سعرها 2 مليون و109 آلاف جنيه .

الفئة السادسة سعرها 2 مليون و159 ألف جنيه .

الفئة السابعة سعرها 2 مليون و189 ألف جنيه .

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