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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي فيتارا 4×4 أوتوماتيك بسعر مغر

سعر سوزوكي فيتارا
سعر سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتم توافر تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وزيادة الطلب علي السيارات المستعملة لما يتوافر بها من مميزات منها، سهولة إعادة بيعها من جديد، بالإضافة إلى تواجد قطع غيارها بسهولة .

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من ضمن السيارات المعروضة للبيع سوزوكي فيتارا موديل 2002 ، وتنتمي فيتارا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002

- محرك سوزوكي فيتارا موديل 2002 :

سعر سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002

تحصل سيارة سوزوكي فيتارا الـ 4×4 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات سوزوكي فيتارا الـ 4×4 :

سعر سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002

زودت سيارة سوزوكي فيتارا الـ 4×4 بالعديد من المميزات منها ، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية، ومساحة زجاج خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب باللون الأسود، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي .

- سعر سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002 :

سعر سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002

تتوافر سيارة سوزوكي فيتارا الـ 4×4 موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

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