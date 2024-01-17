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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV الجديدة

مواصفات جيلي ستار
مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV

أعلن وكيل سيارات جيلي في مصر عن توافر طرازها الجديد جيلي ستار راي الجديدة ، وتنتمي ستار راي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، وتظهر بشكل مميز .

مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV 

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- محرك جيلي ستار راي الـ SUV :

مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV 

تستمد سيارة جيلي ستار راي الـ SUV قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة تصل إلي 218 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ، وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

- أبعاد جيلي ستار راي الـ SUV :

مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV 

تأتي سيارة جيلي ستار راي الـ SUV  بطول 4670 مم ، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1705 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2777 مم.

- مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV :

زودت سيارة جيلي ستار راي الـ SUV  بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح نهارية مضيئة، وخطوط جانبية، وبها إضاءة بالجناح الخلفي للسيارة.، وبها شاشة قيادة ترفيهية مقاس 13.2 بوصة، وإضاءة  محيطة متزامنة مع الموسيقى. 

مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV 


بالإضافة الي ان سيارة  جيلي ستار راي الـ SUV تحتوي أيضا علي منصة CMA المميزة ، وبها نظام مساعد القيادة ، ومثبت سرعة، ومساعد القيادة بالطرق السريعة، وشاشة عرض معلومات، وبها تسع مكبرات صوت .

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