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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أوتوماتيك مميزة بـ 650 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة بـ 650 ألف جنيه | تعرف عليهم

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من إصدارات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 عالميا، مما ادي إلى ارتفاعها بالسوق المصري أيضا ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع شيري تيجو 3، وبيجو 2008 ، ومرسيدس e240، ونيسان جوك، وبي إم دبليو x3 .

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1- شيري تيجو 3 موديل 2010 :

تنتمي  شيري تيجو 3 موديل 2010 الي فئة السيارات العائلية ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1800 سي سي ، بها ناقل حركة أوتوماتيك، تمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

شيري تيجو 3 موديل 2010

سعر سيارة  شيري تيجو 3 موديل 2010 يصل داخل سوق السيارات المستعمل الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- بيجو 2008 موديل 2016 :

تحصل سيارة بيجو 2008 موديل 2016 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الكحلي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

بيجو 2008 موديل 2016

تتوافر سيارة بيجو 2008 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- مرسيدس e240 موديل 1999 :

مرسيدس e240 موديل 1999 تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتستمد قوتها من محرك سعه 2800 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

مرسيدس e240 موديل 1999 

يبلغ سعر سيارة مرسيدس e240 موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

4- نيسان جوك موديل 2016 :

نيسان جوك موديل 2016 تعد من فئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

نيسان جوك موديل 2016

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- بي إم دبليو x3 موديل 2008 :

زودت سيارة  بي إم دبليو x3 موديل 2008 بمحرك سعه 2800 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بها دهانات، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو x3 موديل 2008


تتوافر سيارة  بي إم دبليو x3 موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

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