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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جي أيه سي إمباو 2024 بالأوفر برايس

أسعار جي أيه سي
أسعار جي أيه سي إمباو 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 من ضمن السيارات السيدان الصينية المتوافرة حالياً بالسوق المصري للسيارات ، وزاد الطلب علي تلك السيارة بفضل ما تمتلكه من مميزات حديثة ، بالإضافة إلي احتوائها على العديد من التكنولوجيات الحديثة التي تعمل على راحة قائدها وركابها .

 أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

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وارتفعت أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 السيدان خلال هذه الفترة بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- وسائل السلامة بـ جي أيه سي إمباو موديل 2024 :

 أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

وزودت سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك جي أيه سي إمباو السيدان موديل 2024 :

 أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

تستمد سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها قوة 170 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر .

- أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة :

 أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

الفئة الأولي من سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه، بدلا من 960 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 160 ألف جنيه، بدلا من مليون و 90 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 240 ألف جنيه، بدلا من مليون و 140 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

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