أسعار جي أيه سي إمباو 2024 بالأوفر برايس

سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 من ضمن السيارات السيدان الصينية المتوافرة حالياً بالسوق المصري للسيارات ، وزاد الطلب علي تلك السيارة بفضل ما تمتلكه من مميزات حديثة ، بالإضافة إلي احتوائها على العديد من التكنولوجيات الحديثة التي تعمل على راحة قائدها وركابها .
وارتفعت أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 السيدان خلال هذه الفترة بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- وسائل السلامة بـ جي أيه سي إمباو موديل 2024 :
وزودت سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- محرك جي أيه سي إمباو السيدان موديل 2024 :
تستمد سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها قوة 170 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر .
- أسعار جي أيه سي إمباو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة :
الفئة الأولي من سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه، بدلا من 960 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 160 ألف جنيه، بدلا من مليون و 90 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 240 ألف جنيه، بدلا من مليون و 140 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .