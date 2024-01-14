سعر أوبل موكا وجراند لاند 2024 بعد الزيادة

يتعرض سوق السيارات العالمي إلي العديد من الأزمات الطاحنة ، حيث أثرت هذه المشاكل على ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، مما كان له تأثير عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الرسمي .

سيارة أوبل موكا و جراند لاند موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة وتنتمي السيارتين إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك أوبل موكا موديل 2024 :

سعر أوبل موكا موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

تحصل سيارة أوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة تصل الي 130 حصان، ويصل خزان وقوها الي 45 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .

- سعر أوبل موكا موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة :

سعر أوبل موكا موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

تباع سيارة أوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد بعد الزيادة إلي مليون و 649 ألف جنيه، بدلا من مليون و 519 ألف جنيه ، بزادة تصل الي 130 ألف جنيه .

- محرك أوبل جراند لاند موديل 2024 :

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

قوة أوبل جراند لاند موديل 2024 تصل الي 163 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

- أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة :

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

الفئة الأولي من أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة وصل سعرها إلي مليون و 799 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 699 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة وصل سعرها الي 2 مليون و 99 ألف جنيه، بدلا من مليون و 899 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 200 ألف جنيه .