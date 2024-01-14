سعر أوبل موكا وجراند لاند 2024 بعد الزيادة

يتعرض سوق السيارات العالمي إلي العديد من الأزمات الطاحنة ، حيث أثرت هذه المشاكل على ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، مما كان له تأثير عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الرسمي .
سيارة أوبل موكا و جراند لاند موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة وتنتمي السيارتين إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- محرك أوبل موكا موديل 2024 :
تحصل سيارة أوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة تصل الي 130 حصان، ويصل خزان وقوها الي 45 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .
- سعر أوبل موكا موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة :
تباع سيارة أوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد بعد الزيادة إلي مليون و 649 ألف جنيه، بدلا من مليون و 519 ألف جنيه ، بزادة تصل الي 130 ألف جنيه .
- محرك أوبل جراند لاند موديل 2024 :
قوة أوبل جراند لاند موديل 2024 تصل الي 163 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .
- أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة :
الفئة الأولي من أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة وصل سعرها إلي مليون و 799 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 699 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .
الفئة الثانية من أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة وصل سعرها الي 2 مليون و 99 ألف جنيه، بدلا من مليون و 899 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 200 ألف جنيه .