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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. قيمة الوديعة الدولارية لأهم سيارات تويوتا بخصم 70%

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا أسطولا مميزا من السيارات يضم إصدارات الكروس أوفر الرياضية والسيدان والهاتشباك في السوق المصري، والتي يمكن استيرادها الان من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

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وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

تويوتا ياريس 

تويوتا ياريس موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة تويوتا ياريس موديل 2023 نحو 3,432 دولار 

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 نحو 4,626 دولار.

تويوتا CHR

تويوتا CHR موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة تويوتا CHR موديل 2023 نحو 5,640 دولار

 

 

 

تويوتا CHR تويوتا كورولا الوديعة الدولارية تويوتا ياريس CHR

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