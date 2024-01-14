عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 190 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 190 ألف جنيه.

للمغتربين.. أبرز سيارات فورد المرشحة للاستيراد من الخارج

أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

فولكس فاجن بولو موديل 1998 

فولكس فاجن بولو موديل 1998 

تتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تتسارع السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 200 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

PWGJ السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ  250 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2012 

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2008

هيونداي فيرنا موديل 2008

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل إلى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو شيفروليه أفيو سكودا اوكتافيا A4 شيفروليه لانوس هيونداي فيرنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في السوق المصري.. صور

فرصة.. سيات ليون بدون أوفر برايس بخصم 70%

للمغتربين.. أبرز سيارات فورد المرشحة للاستيراد من الخارج

سعر فولكس فاجن تي روك الجديدة في مصر

فحوصات شهرية ضرورية للحفاظ على سيارتك

سعر سيتروين C4 موديل 2024 في السوق المصري

أمريكا تتجاوز 500 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ