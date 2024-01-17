اركب شيري تيجو 3 العائلية بـ 320 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير معقول نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة، وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سعر شيري تيجو 3 موديل 2011 بسوق المستعمل المصري

- مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2011 :

سعر شيري تيجو 3 موديل 2011 بسوق المستعمل المصري

زودت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2011 العائلية بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، ومصابيح ضباب امامية، وشبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيري ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- محرك شيري تيجو 3 موديل 2011 :

سعر شيري تيجو 3 موديل 2011 بسوق المستعمل المصري

تحصل سيارة شيري تيجو 3 موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت شيري تيجو 3 من قطع مسافة تصل الي 108 ألف/كم ، وبها رخصة سارية حتي شهر 8 القادم من العام الجاري، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

- سعر شيري تيجو 3 موديل 2011 بسوق المستعمل المصري :

سعر شيري تيجو 3 موديل 2011 بسوق المستعمل المصري

تتوافر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

