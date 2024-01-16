سيارات لأصحاب الدخل المتوسط بـ 150 ألف جنيه.. صور

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من طرازات السيارات بمختلف فئاتها، وتم تواجد هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب الازمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة .

- سيتروين AX موديل 1997 :

تنقل قوة سيارة سيتروين AX موديل 1997 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأخضر، ويصل سعه محركها الي 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سيتروين AX موديل 1997

تباع سيارة سيتروين AX موديل 1997 بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- هيونداي سوناتا موديل 2000 :

تحصل هيونداي سوناتا موديل 2000 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

هيونداي سوناتا موديل 2000

تتوافر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2000 للبيع بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- سكودا فيليشيا موديل 1995 :

تباع سيارة سكودا فيليشيا موديل 1995 باللون الأزرق، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا موديل 1995

يبلغ سعر سكودا فيليشيا موديل 1995 داخل سوق السيارات 130 ألف جنيه، ويختلف السر حسب قوة محرك السيارة .

- فيات سينا موديل 2002 :

تمكنت سيارة فيات سينا موديل 2002 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات سينا موديل 2002

تتواجد سيارة فيات سينا موديل 2002 داخل سوق السيارات بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- دايو ريسر موديل 1994:

تحصل دايو ريسر موديل 1994 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

دايو ريسر موديل 1994

تباع سيارة دايو ريسر موديل 1994 داخل سوق السيارات بسعر يصل الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .