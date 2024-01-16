أسعار جيلي كول راي 2024 الفيس ليفت الجديدة

كشف وكيل سيارات جيلي في مصر عن توافر أحدث طرازات الشركة وهي جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة، وتنتمي كول راي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز.

أسعار جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024

- محرك جيلي كول راي 2024 الفيس ليفت :

أسعار جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 أسطوانات سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.6 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة تصل الي 172 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 290 نيوتن/متر .

- مواصفات جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 :

أسعار جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024

تحتوي جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات الحديثة منها، مصابيح أمامية آلية جديدة، وبها نظام صفوف للمصابيح الأمامية، وبها اضاءة نهارية LED، وبها 4 فتحات للعادم في الجزء الخلفي ، وتقف علي عجلات مقاس 18 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما .

أسعار جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024

بالإضافة الي ان جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 تمتلك أيضا شريط اضاءة محيط، وشاشات مدمجة متكاملة، كما ان مقعد السائق مصنوع من الجلد لتوفير الراحة، وبها منافذ تكييف خلفية، وبها فتحة شحن USB خلفية، وفرامل اليد الالكترونية.



- أسعار جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024 :

أسعار جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 كمفورت تباع بـ مليون و89 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 بريميوم يصل سعرها الي مليون و164 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 سبورت تتوافر بسعر مليون و289 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت موديل 2024 سبورت بلس سعرها يصل إلي مليون و319 ألف جنيه .