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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة رياضية في مصر للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

جيلي GX3 PRO موديل
جيلي GX3 PRO موديل 2024 

تعتبر السيارة جيلي GX3 PRO، واحدة من اصغر السيارات الرياضية المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت، بواسطة احد المنصات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة الزيرو.

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وتنتمي السيارة جيلي GX3 PRO إلى موديلات 2024، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، إلى جانب عدة تجهيزات، ومنها مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، فرش جلد، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة، فتحة سق كهربائية.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

وتضم السيارة جيلي GX3 PRO نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية، مع عرض الخرائط، وبلوتوث، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

وزودت السيارة جيلي GX3 PRO بنظام فرامل ABS مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ومثبت للسرعة، نظام ايموبليزر المانع للسرقة.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

تستمد السيارة جيلي GX3 PRO قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطواناتا 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 

 

تباع السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 779.900 جنيه، بينما ظهرت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، بسعر 830 الف جنيه.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

يعني ذلك أن تلك النسخة تباع بأوفر برايس يقدر بـ 50 الف جنيه، ويعني هذا المصطلح فرض قيمة "غير رسمية" من قبل بعض التجار أو الموزعين مقابل التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.

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