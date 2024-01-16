اركب مرسيدس 230 بـ 120 ألف جنيه |صور

يقدم الصانع الألماني عدد كبير من طرازات السيارات المختلفة داخل سوق السيارات المصري منذ فترة زمنية طويلة ، وذلك بسبب حب المصريين لاقتناء السيارات الألمانية التي تحتوي علي محركات قوية ومن ضمن هذه السيارات مرسيدس 230 موديل 1983 ، وتنتمي 230 لفئة السيارات السيدان .

سعر مرسيدس 230 موديل 1983 بسوق المستعمل

- مواصفات مرسيدس 230 السيدان موديل 1983 :

سعر مرسيدس 230 موديل 1983 بسوق المستعمل

زودت سيارة مرسيدس 230 موديل 1983 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وشبكة امامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي مقدمة السيارة ، وبها مرايات جانية من النيكل كروم، ومقابض أبواب من النيكل كروم، وتم لصق جرائد بمنتصف جسم السيارة الخارجي لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- محرك مرسيدس 230 موديل 1983 :

سعر مرسيدس 230 موديل 1983 بسوق المستعمل

تحتوي سيارة مرسيدس 230 موديل 1983 علي محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل به ناقل حركة مانيوال، وتمكنت مرسيدس 230 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- سعر مرسيدس 230 موديل 1983 بسوق المستعمل :

سعر مرسيدس 230 موديل 1983 بسوق المستعمل

تباع سيارة مرسيدس 230 موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .