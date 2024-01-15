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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات سيدان صينية خلال 2024 بـ 875 ألف جنيه

سيارات صينية سيدان
سيارات صينية سيدان خلال 2024 بـ 875 ألف جنيه | تعرف عليهم

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان، والكروس أوفر، والهاتشباك ، وساعد في اقبال المواطنين علي شراء السيارات الصينية ما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة منها دونج فنج إيولوس ايه 30 ، وام جى 5 ، وساوايست DX3 ، وبى واى دى‬ F3، وشيرى اريزو 5 .

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ونقدم لكم أبرز السيارات الصينية المتوافرة بالسوق المصري خلال 2024 بأسعار تتراوح مابين 420 ألف جنيه و825 ألف جنيه

1- دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 :

دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

تستمد دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتل سرعتها من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، تنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

تتوافر سيارة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 875 ألف جنيه .

2- ام جى 5 موديل 2023 :

ام جى 5 موديل 2023 

تتسارع سيارة ام جى 5 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك ، وبها قوة 120 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2023 تباع بسعر 779 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 819 ألف جنيه، والفئة الثالثة الي 859 ألف جنيه .

3- ساوايست A5 موديل 2023 :

ساوايست A5 موديل 2023 

عزم دوران سيارة ساوايست A5 موديل 2023 يصل الي 143 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ساوايست A5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 699 ألف جنيه .

4- شيرى اريزو 5  موديل 2023 :

شيرى اريزو 5  موديل 2023

تستهلك شيرى اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وقوة 114 حصان، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

الفئة الأولي ن سيارة شيرى اريزو 5  موديل 2023 تباع بسعر 470 ألف جنيه، وتصل الفئة الثانية بسعر 515 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 540 ألف جنيه .

5- بى واى دى‬ F3  موديل 2023 :

 بى واى دى‬ F3  موديل 2023

قوة سيارة  بى واى دى‬ F3  موديل 2023 تصل الي 108 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة  بى واى دى‬ F3  موديل 2023 تباع بسعر 420 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بى واى دى‬ F3  موديل 2023 يصل سعرها الي 480 ألف جنيه .

 

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