سيارات سيدان صينية خلال 2024 بـ 875 ألف جنيه

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان، والكروس أوفر، والهاتشباك ، وساعد في اقبال المواطنين علي شراء السيارات الصينية ما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة منها دونج فنج إيولوس ايه 30 ، وام جى 5 ، وساوايست DX3 ، وبى واى دى‬ F3، وشيرى اريزو 5 .

ونقدم لكم أبرز السيارات الصينية المتوافرة بالسوق المصري خلال 2024 بأسعار تتراوح مابين 420 ألف جنيه و825 ألف جنيه

1- دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 :

دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

تستمد دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتل سرعتها من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، تنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

تتوافر سيارة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 875 ألف جنيه .

2- ام جى 5 موديل 2023 :

ام جى 5 موديل 2023

تتسارع سيارة ام جى 5 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك ، وبها قوة 120 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2023 تباع بسعر 779 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 819 ألف جنيه، والفئة الثالثة الي 859 ألف جنيه .

3- ساوايست A5 موديل 2023 :

ساوايست A5 موديل 2023

عزم دوران سيارة ساوايست A5 موديل 2023 يصل الي 143 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ساوايست A5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 699 ألف جنيه .

4- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

شيرى اريزو 5 موديل 2023

تستهلك شيرى اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وقوة 114 حصان، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

الفئة الأولي ن سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 470 ألف جنيه، وتصل الفئة الثانية بسعر 515 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 540 ألف جنيه .

5- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

قوة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تصل الي 108 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تباع بسعر 420 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 يصل سعرها الي 480 ألف جنيه .