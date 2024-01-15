إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها| تفاصيل

أسعار السيارات مازالت مستمرة في الزيادة بجميع أسواق العالم بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبالتالي هذه الزيادة أثرت علي ارتفاع أسعار أجزاء السيارات المختلفة ومن ضمنها إطارات السيارة.

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

وخلال هذه الفترة يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بالحفاظ علي إطارات سياراتهم من التلف حتي لا يتعرض الي شراء إطارات السيارة بسعر مرتفع .

1- الضغط باستمرار علي الفرامل :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

عند قيادة السيارة يجب الحفاظ علي سرعتها ، بالإضافة الي الامتناع عن الضغط علي الفرامل بصورة عنيفة لان ذلك يؤدي الي تأكل إطارات السيارة بطريقة سريعة .

2- مراجعة ضغط الهواء دائماً :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

اذا كنت تتحرك بالسيارة كثيرا فيجب عليك فحص ضغط هواء الإطارات باستمرار ، لان انخفاض ضغط الهواء يؤثر علي العمر الافتراضي للإطارات .

3- الحفاظ علي سرعة محددة :

زيادة سرعة السيارة تعمل علي ارتفاع درجة حرارة الإطارات مما يؤدي الي حدوث اضرار بها .

4- تجنب الحمولات الزائدة :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

عند تحميل أي شيء بالسيارة يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المحدد للسيارة ، لان زيادة الحمل علي الإطارات يؤدي الي انفجارها .

5- ضبط الزوايا بالسيارة :

ضبط الزوايا والترصيص من العمليات المهمة لإطالة عمر الإطارات .

6- تجنب السير علي الطرق الغير ممهدة :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

من الضروري ان يتجنب ملاك السيارات السير علي الطرق الغير ممهدة لأنها تضر إطارات السيارة .

7- ضرورة الصيانة الدورية :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

يجب ان يقوم أصحاب السيارات بعمل صيانة دورية لنظام التعليق والتوجيه لأن لهم تأثير ضار على الإطارات.

8- تدوير الإطارات :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

تساعد عملية تدوير الإطارات على إطالة العمر الافتراضي للإطارات بالسيارة .