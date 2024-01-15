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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها| تفاصيل

إرشادات لحماية الإطارات
إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها

أسعار السيارات مازالت مستمرة في الزيادة بجميع أسواق العالم بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبالتالي هذه الزيادة أثرت علي ارتفاع أسعار أجزاء السيارات المختلفة ومن ضمنها إطارات السيارة.

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

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وخلال هذه الفترة يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بالحفاظ علي إطارات سياراتهم من التلف حتي لا يتعرض الي شراء إطارات السيارة بسعر مرتفع .

1- الضغط باستمرار علي الفرامل :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

عند قيادة السيارة يجب الحفاظ علي سرعتها ، بالإضافة الي الامتناع عن الضغط علي الفرامل بصورة عنيفة لان ذلك يؤدي الي تأكل إطارات السيارة بطريقة سريعة .

2- مراجعة ضغط الهواء دائماً :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

اذا كنت تتحرك بالسيارة كثيرا فيجب عليك فحص ضغط هواء الإطارات باستمرار ، لان انخفاض ضغط الهواء يؤثر علي العمر الافتراضي للإطارات .

3- الحفاظ علي سرعة محددة :

زيادة سرعة السيارة تعمل علي ارتفاع درجة حرارة الإطارات مما يؤدي الي حدوث اضرار بها .

4- تجنب الحمولات الزائدة :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

عند تحميل أي شيء بالسيارة يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المحدد للسيارة ، لان زيادة الحمل علي الإطارات يؤدي الي انفجارها .

5- ضبط الزوايا بالسيارة :

ضبط الزوايا والترصيص من العمليات المهمة لإطالة عمر الإطارات .

6- تجنب السير علي الطرق الغير ممهدة :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

من الضروري ان يتجنب ملاك السيارات السير علي الطرق الغير ممهدة لأنها تضر إطارات السيارة .

7- ضرورة الصيانة الدورية :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

يجب ان يقوم أصحاب السيارات بعمل صيانة دورية لنظام التعليق والتوجيه لأن لهم تأثير ضار على الإطارات.

8- تدوير الإطارات :

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها 

تساعد عملية تدوير الإطارات على إطالة العمر الافتراضي للإطارات بالسيارة .

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