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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص كروس أوفر 2024 من أوبل| صور

أسعار أوبل كروس لاند
أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديد موديل 2024 ، وجاءه تلك الزيادات بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 

سعر أوبل موكا وجراند لاند 2024 بعد الزيادة

بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات أوبل كورسا

- أبعاد أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 :

أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 

تتوافر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4211 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1605 مم، وتقف علي عجلات رياضية مقاس 17 بوصة .

- محرك أوبل كروس لاند موديل 2024 :

أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 

تستمد سيارة أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها قوة تصل الي 110 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، تصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة .

- أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 :

أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 

تتوافر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد بعد الزيادة الي مليون و 449 ألف جنيه .

 

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