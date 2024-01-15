أرخص كروس أوفر 2024 من أوبل| صور

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديد موديل 2024 ، وجاءه تلك الزيادات بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- أبعاد أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 :
تتوافر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4211 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1605 مم، وتقف علي عجلات رياضية مقاس 17 بوصة .
- محرك أوبل كروس لاند موديل 2024 :
تستمد سيارة أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها قوة تصل الي 110 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، تصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة .
- أسعار أوبل كروس لاند الكروس أوفر موديل 2024 :
تتوافر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد بعد الزيادة الي مليون و 449 ألف جنيه .