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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها اكسباندر و ميراج .. أسعار ميتسوبيشي الجديدة خلال 2024

منها اكسباندر و ميراج
منها اكسباندر و ميراج ..أسعار ميتسوبيشي الجديدة خلال 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة داخل سوق السيارات بشكل مفاجئ ، ويعود ذلك الارتفاع الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي أدت الي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء ، وتعود هذه الأزمات الي عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها ميتسوبيشي إكليبس كروس ، واكسباندر ، واتراج ، وميراج من موديلات 2024 الجديدة.

1- ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 :

زودت سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024  بخزان وقود سعه 63 لتر ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة تصل الي 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .

 أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

- أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 425 ألف جنيه، بدلا من مليون و 300 أف جنيه، بزيادة تصل الي 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه، بدلا من مليون و 365 ألف جنيه، بزايدة تصل الي 125 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه، بدلا من مليون و425 ألف جنيه ، بزيادة 125 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 620 ألف جنيه، بدلا من مليون و 495 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 125 ألف جنيه .

2- ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 :

سعه محرك ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل الي 1500 سي سي ، وبها قوة تصل الي 104 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وتحتاج الي 5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024  بعد زيادات العام الجاري

- أسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024  بعد زيادات العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة اكسباندر موديل 2024  بعد زيادات العام الجاري وصل سعرها الي مليون و 220 ألف جنيه، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسباندر موديل 2024  بعد زيادات العام الجاري يصل سعرها الي مليون و 280 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

3- ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 :

قوة سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 تصل الي 76 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 100 نيوتن/متر .

 أسعار مميتسوبيشي أتراج موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

- أسعار مميتسوبيشي أتراج موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري :

تتوافر سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة وصل سعرها الجديد الي 740 ألف جنيه، بدلا من 670 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .

4-  ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 :

تعتمد  ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 علي محرك 3 سلندر سعه 1200 سي سي ، وبها قوة 76 حصان، ويصل عزم دورانها الي 100 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

أسعار ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

- أسعار ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري :

تباع ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري بفئة واحدة داخل السوق المصري بسعر 755 ألف جنيه، بدلا من 685 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .

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