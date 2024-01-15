فيات 500 X موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

تقدم شركة فيات داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وتختلف فئات السيارات التي تقدم من فيات ويوجد منها سيارات سيدان ، وهاتشباك ، وكروس أوفر، وتم طرح جميع فئات سيارات فيات امام المواطنين بالسوق المصري لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

محرك فيات 500 X موديل 2024 الكروس أوفر

ومن ضمن السيارات التي تطرحها فيات داخل سوق السيارات المصري فيات 500 X موديل 2024 ، وتنتمي 500 X لفئة السيارات الكروس أوفر .

- محرك فيات 500 X موديل 2024 :

محرك فيات 500 X موديل 2024 الكروس أوفر

تحتاج سيارة فيات 500 X موديل 2024 الكروس أوفر الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 ألف/كم، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 12.3 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة تصل الي 140 حصان، وعزم دورانها 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- وسائل السلامة بـ فيات 500 X موديل 2024 :

محرك فيات 500 X موديل 2024 الكروس أوفر

تمتلك فيات 500 X موديل 2024 العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أسعار فيات 500 X الكروس أوفر موديل 2024 :

محرك فيات 500 X موديل 2024 الكروس أوفر

يصل سعر سيارة فيات 500 X الكروس أوفر موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري التي تتوافر بفئة واحدة إلي مليون و 600 ألف جنيه .