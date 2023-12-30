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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو 2024 الجديدة في مصر.. صور

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

تعزز النسخة فيات تيبو من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 الجديدة، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الطرازات التي تحمل شعار الصانع الايطالي في مصر، ويتم تقديمها تحت موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و150 الف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو موديل 2024 وابرز مواصفاتها الفنية.

فيات تيبو موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة فيات تيبو 2024 

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • عزم دوران 152 نيوتن متر، قوة اجمالية 110 حصان.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية.
  • السرعة القصوى 190 كم/س.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • دفع أمامي.
  • استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.
فيات تيبو موديل 2024
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • بلوتوث مدخل AUX و USB.
  • كاميرا خلفية وحساسات ركن.
  • مثبت سرعة.
  • مكيف هواء.
  • جنوط رياضية.
فيات تيبو موديل 2024
  • زر تشغيل المحرك وايقافه، بصمة.
  • سنتر لوك وريموت.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
فيات تيبو موديل 2024

سعر فيات تيبو موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك BASE موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,325,000 جنيه.

فيات السعر الرسمي فيات تيبو موديل 2024 سعر فيات تيبو سعر فيات تيبو موديل 2024

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